NASA заканчивает последние приготовления для полета к "троянским" астероидам Юпитера

В США закончилось тестирование космического корабля Lucy – первого проекта NASA, предназначенного для посещения "троянских" астероидов Юпитера. Корабль уже заправлен топливом и готовится к монтажу в специальную защитную капсулу, старт миссии запланирован на середину октября.

Lucy станет первым космическим кораблем в истории Земли, который посетит "троянские" астероиды. Их исследования позволит ученым уточнить свои теории об истории формирования планет Солнечной системы. По словам сотрудника проекта Тома Стетлера, в рамках миссии корабль за двенадцати лет "посетит" восемь астероидов.

Не пропустите NASA отправит в космос послание будущим поколениям

Что за "троянские" астероиды и почему мы к ним летим

"Троянские" астероиды названы в честь героев греческой мифологии. Это два облака астероидов, движущихся вокруг Солнца – одно впереди Юпитера, второе – позади него.

Чем эти астероиды интересны ученым

В целом насчитывается околов этих скоплениях, самый большой из них –

Предполагается, что это части "строительного материала", оставшегося после формирования планет Солнечной системы. Хотя они расположены на одной орбите с Юпитером, астероиды находятся очень далеко от него, почти на таком же расстоянии, как и от Солнца.

Ожидается, что благодаря точным расчетам траекторий и гравитационных взаимодействий Lucy станет первым в истории кораблем, который совершит путешествие от Земли до Юпитера и обратно.

К теме "Троянская" межпланетная станция NASA прибыла в космического центра

Подготовка корабля к полету

Последние восемь недель члены команды Lucy провели в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, готовя корабль к полетам. 18 сентября закончено заполнение топливных баков жидкими гидразином и кислородом – они составляют 40% массы полетного модуля. Топливо будет использовано для точного маневрирования, а солнечные батареи будут заряжать аккумуляторы для питания инструментария корабля.

Очень скоро Lucy закроют двумя половинами обтекателя, который должен защитить корабль во время вывода на орбиту. После того, как Lucy будет "инкапсулирован", коммуникации с ним будут осуществляться с помощью специального кабеля.

Запуск космического корабля – почти как отправка ребенка в колледж. Вы сделали все, что могли для того, чтобы подготовить его к тому следующему важному шагу, который он должен сделать уже самостоятельно,

– заявил представитель миссии Хэл Левинсон.

В начале октября спрятанный в капсулу-обтекатель корабль будет транспортирован на мыс Канаверал, откуда его и отправят в космос с помощью ракеты-носителя Atlas V 401, в космосе он начнет долгое путешествие к "троянских" астероидов.

Запуск планируется. Если погода или другие обстоятельства помешают старту миссии, он может быть отложен до следующего дня. Это уже тринадцатая миссия в рамках программы NASA Discovery.