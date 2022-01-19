В NASA заявили, что могут навсегда изолировать от МКС российский модуль "Заря": в чем дело

Российский модуль "Звезда" в случае крайней необходимости ждет перманентной изоляции. NASA пойдет на такой шаг, если экипажу не удастся устранить утечку воздуха.

Об этом рассказал директор NASA по программе Международной космической станции Робин Гейтенс. Он подчеркнул, что утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

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Команда станции ищет утечку

Работы американских и российских специалистов по поиску источника утечки продолжаются. В "Роскосмосе" заявляют, что последний источник утечки был обнаружен еще в конце декабря в промежуточной камере "Звезды" российскими космонавтами, а средство для герметизации доставят на МКС ближайшим кораблем "Прогресс".

Интересно, что в "Роскосмосе" очень странно отреагировали на заявление NASA. Представитель российского ведомства Дмитрий Струговец назвал беспокойство партнеров "необоснованным и вызывающим недоумение".

Стоит отметить, что такое заявление "Роскосмоса" выглядит крайне безответственным, на фоне того, что утечки в модуле "Заря" регистрируются уже не первый год. Первые были зафиксированы еще в 2019 году и с тех пор их появляется все больше.

В частности утечка воздуха с МКС усилилась в августе 2020 года. Последовательная герметизация сегментов станции позволила установить, что проблемы связаны именно с "Зарей".

Кратко о модуле "Заря"

Модуль является важнейшим элементом российского сегмента МКС. Он содержит системы управления полетом, жизнеобеспечения, каюты космонавтов, энергетический и информационный центры. Всего "Заря" прослужила более 21 года – модуль создавался еще для станции "Мир-2", проект которой так и не был реализован. Корпус модуля сварен еще во времена СССР, в 1985 году, после чего проект доработали и ввели в эксплуатацию в составе МКС летом 2000 года.