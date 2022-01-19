Об этом рассказал директор NASA по программе Международной космической станции Робин Гейтенс. Он подчеркнул, что утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

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Команда станции ищет утечку

Работы американских и российских специалистов по поиску источника утечки продолжаются. В "Роскосмосе" заявляют, что последний источник утечки был обнаружен еще в конце декабря в промежуточной камере "Звезды" российскими космонавтами, а средство для герметизации доставят на МКС ближайшим кораблем "Прогресс".

Интересно, что в "Роскосмосе" очень странно отреагировали на заявление NASA. Представитель российского ведомства Дмитрий Струговец назвал беспокойство партнеров "необоснованным и вызывающим недоумение".

Стоит отметить, что такое заявление "Роскосмоса" выглядит крайне безответственным, на фоне того, что утечки в модуле "Заря" регистрируются уже не первый год. Первые были зафиксированы еще в 2019 году и с тех пор их появляется все больше.

В частности утечка воздуха с МКС усилилась в августе 2020 года. Последовательная герметизация сегментов станции позволила установить, что проблемы связаны именно с "Зарей".

Кратко о модуле "Заря"

Модуль является важнейшим элементом российского сегмента МКС. Он содержит системы управления полетом, жизнеобеспечения, каюты космонавтов, энергетический и информационный центры. Всего "Заря" прослужила более 21 года – модуль создавался еще для станции "Мир-2", проект которой так и не был реализован. Корпус модуля сварен еще во времена СССР, в 1985 году, после чего проект доработали и ввели в эксплуатацию в составе МКС летом 2000 года.