За примерно 30 лет исследования Юпитера ученые смогли обнаружить у него полярные сияния. Они появляется, когда магнитное поле газового гиганта захватывает ионы (атомы без электронов) после извержения вулканов на Ио, спутнике Юпитера. Ионы ускоряются магнитным полем, направляясь к полюсам, где и становятся причиной возникновения полярного сияния, а это является источником низкоэнергетического рентгеновского излучения. Но как появляется высокоэнергетическое излучение, которое удалось зафиксировать?

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Регионы высокоэнергетического рентгеновского излучения на Юпитере. / Фото NASA

Как образуется высокоэнергетическое рентгеновское излучение

С прибытием в систему Юпитера межпланетной космической станции (АМС) Juno ("Юнона"), удалось узнать, что и электроны после извержения вулканов на Ио также увлекаются магнитным полем. Ученые предположили, что после ускорения и столкновения с атмосферой газового гиганта они стали бы источником высокоэнергетического рентгеновского излучения.

Обратите внимание! Автоматическая межпланетная станция NASA и ESA Ulysses (1990-2009) могла фиксировать само высокоэнергетическое рентгеновское излучение, но не сделала этого. Однако, на удивление, излучение на Юпитере оказалось слишком слабым для детекторов Ulysses.

Ученые решили проверить, верны ли данные "Юноны". Аппарат зафиксировал электроны с Ио благодаря двум приборам:

Jovian Aurora Distribution Experiment (JADE) – это устройство предназначено для исследования полярных сияний газового гиганта. JADE имеет три детектора электронов и детектор положительно заряженных частиц.

Собственно детектор положительно заряженных частиц (Energetic Particle Detector, JEDI) стал вторым прибором, помогшим обнаружить "след" высокоэнергетического рентгеновского излучения.

Благодаря тому, что астрономы "знали, где искать", удалось правильно сориентировать космическую обсерваторию NuSTAR, подтвердившую наличие соответствующего излучения. Оно является излучением с самой высокой энергией среди планет Солнечной системы, кроме Земли. NuSTAR не способен определить источник, где точно на Юпитере возникают лучи, но способен "увидеть" регион – и этот регион совпадает с северным и южными полюсами планеты.

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Как возникает излучение?