Мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года, оценивается в 15 килотонн. Извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году оценивается учеными в 24 мегатонна, а Кракатау в 1883 году – в 200.

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Мы думаем, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно где-то от 5 до 30 мегатонн (от 5 до 30 миллионов тонн) тротила,

– сказал в пресс-релизе ученый НАСА Джим Гарвин.

Взрыв в результате извержения / NASA

Извержение вулкана возле Тонга

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай представлял собой два отдельных острова, между которыми располагается и сам вулкан. После извержения и последующего землетрясения находившаяся между ними суша пошла под воду вместе с большими кусками двух старых островов. Обломки вулкана разлетелись на высоту до 40 км.

Кроме того, взрыв вулкана уничтожил остров, расположенный примерно в 65 километрах к северу от Нукуалофа, столицы Королевства Тонга.

Взрыв вулкана вызвал цунами, накрывшее Тонга. Известно о трех погибших в королевстве и еще двоих в Перу. Часть жителей Тонга, живших ближе к вулкану, потеряли свои дома и вынуждены были переселиться.

Корабли и самолеты с иностранной помощью прибывают в Тонгу с прошлой недели. Взлетно-посадочную полосу аэропорта засыпало пеплом, поэтому местные жители расчищали ее своими руками.

Кстати, также жители Тонга потеряли связь с внешним миром из-за цунами, разорвавшего единственный оптоволоконный морской кабель, которым на остров шел интернет. Тогда миллиардер Илон Маск в твиттере предложил островянам помощь: раздать интернет через спутники Starlink. Однако они не смогли ему ответить в соцсети, потому что не было интернета.