Сюжет рассказывает о Калли Родригес, которая осуществила свою мечту и улетела на Луну. Мы узнаем о ее детстве, пути к мечте и миссии на Луну.

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First Woman

Для NASA это особый проект, ведь он призван вдохновить следующие поколения.

С помощью серии графических романов и цифровых платформ First Woman стремится привлечь наше внимание и объединить следующее поколение исследователей, которые вернутся на Луну,

– говорят в NASA.

Вся история разворачивается на 40 страницах.

Сам комикс доступен бесплатно онлайн на сайте по ссылке в источнике.

Прочитать его можно только на английском языке. Переводов нет.

Для полного погружения необходимо скачать приложение – тоже бесплатное. Его разработали как для Android, так и для iOS.

Для чего приложение? Оно использует технологии дополненной реальности, чтобы подробнее раскрыть историю Калли. Оно позволит прогуляться в виртуальной реальности, увидеть каюты на космическом корабле, лунные пейзажи, познакомиться с различным оборудованием миссии и ее целями.

Также обещают разнообразные мини-игры и достижения.

В целом комикс позволит больше узнать как о космических полетах, так и конкретно о миссии "Артемида".