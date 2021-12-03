NASA выделяет более 400 миллионов долларов на построение новых космических станций

Америка активно работает над возвращением человека на Луну. На этот раз человечество должно остаться там надолго. Но низкую околоземную орбиту NASA не планирует покидать. Поэтому Агентство вкладывает средства в частные компании, которые построят космические станции.

Сообщается, что NASA подписало контракты с тремя частными компаниями на разработку проектов космических станций и "других объектов в космосе". Всего на это было выделено 415,6 миллиона долларов. Ранее NASA также выделила 140 миллионов долларов компании Axiom Space, которая работает в том же направлении.

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Визуализация космической станции Starlab от Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin / Фото NASA

Подробнее о победителях

NASA выбрало три компании, которым выделило определенные суммы средств. Следует отметить, что владельцами будущих космических станций будут именно эти компании, а не NASA, хотя Агентство и выделило средства. Коммерциализация рынка – это то, к чему стремятся в Америке и это побуждает больше компаний участвовать в космической экспансии.