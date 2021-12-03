NASA выделяет более 400 миллионов долларов на построение новых космических станций
Источник:NASA
Америка активно работает над возвращением человека на Луну. На этот раз человечество должно остаться там надолго. Но низкую околоземную орбиту NASA не планирует покидать. Поэтому Агентство вкладывает средства в частные компании, которые построят космические станции.
Сообщается, что NASA подписало контракты с тремя частными компаниями на разработку проектов космических станций и "других объектов в космосе". Всего на это было выделено 415,6 миллиона долларов. Ранее NASA также выделила 140 миллионов долларов компании Axiom Space, которая работает в том же направлении.
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Визуализация космической станции Starlab от Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin / Фото NASA
Подробнее о победителях
NASA выбрало три компании, которым выделило определенные суммы средств. Следует отметить, что владельцами будущих космических станций будут именно эти компании, а не NASA, хотя Агентство и выделило средства. Коммерциализация рынка – это то, к чему стремятся в Америке и это побуждает больше компаний участвовать в космической экспансии.
- Компания Blue Origin Джефа Безоса получает 130 миллионов долларов. Они предлагают построить космическую станцию Orbital Reef в кооперации с несколькими другими частными компаниями.
- Nanoracks получает 160 миллионов долларов. В кооперации с партнерами компания планирует построить на орбите космическую станцию Starlab.
- Northrop Grumman получает 125,6 миллиона долларов. Обратите внимание, что эта компания – это проверенный партнер NASA и Northrop Grumman, например, построит центральный модуль будущей лунной космической станции. Вероятно, этот опыт компания использует для построения аналогичной станции на орбите вокруг Земли.