NASA выделило 146 миллионов долларов на разработку лунного лендера пяти частным компаниям

Аэрокосмическое агентство NASA выделило пяти частным американским компаниям, включая SpaceX и Blue Origin, в общей сложности 146 миллионов долларов на разработку проектов лунных посадочных модулей. Соглашения подписаны в рамках программы NASA Artemis, согласно которой в 2024 году планируется отправка американских астронавтов к естественному спутнику Земли.

Какая задача стоит перед компаниями

Задача компаний заключается в разработке проектов безопасных и эффективных лунных посадочных модулей, которые могли бы регулярно использоваться для доставки астронавтов на поверхность Луны. На подготовку соответствующих проектов NASA предоставила подрядчикам 15 месяцев.

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Кто получил деньги на проекты лунных лендеров

Согласно заявлению NASA, финансирование выделили следующим компаниям:

SpaceX получила 9,4 миллиона долларов;

Blue Origin получила 25,6 миллионов долларов.

Dynetics получила 40,8 миллионов долларов;

Lockheed Martin получила 35,2 миллиона долларов;

оставшиеся 34,8 миллиона долларов достались Northrop Grumman.

Сотрудничество с нашими партнерами играет критически важное значение для достижения долгосрочных целей, поставленных в рамках программы Artemis по исследованию Луны. Совместная работа с передовыми частными американскими компаниями откроет возможности для разработки эффективной лунной экономики, а также исследований новых областей Луны следующими поколениями,

– прокомментировала глава программы пилотируемых посадочных систем NASA Лиза Уотсон-Морган.