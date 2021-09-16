Какая задача стоит перед компаниями

Задача компаний заключается в разработке проектов безопасных и эффективных лунных посадочных модулей, которые могли бы регулярно использоваться для доставки астронавтов на поверхность Луны. На подготовку соответствующих проектов NASA предоставила подрядчикам 15 месяцев.

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Кто получил деньги на проекты лунных лендеров

Согласно заявлению NASA, финансирование выделили следующим компаниям:

SpaceX получила 9,4 миллиона долларов;

Blue Origin получила 25,6 миллионов долларов.

Dynetics получила 40,8 миллионов долларов;

Lockheed Martin получила 35,2 миллиона долларов;

оставшиеся 34,8 миллиона долларов достались Northrop Grumman.

Сотрудничество с нашими партнерами играет критически важное значение для достижения долгосрочных целей, поставленных в рамках программы Artemis по исследованию Луны. Совместная работа с передовыми частными американскими компаниями откроет возможности для разработки эффективной лунной экономики, а также исследований новых областей Луны следующими поколениями,

– прокомментировала глава программы пилотируемых посадочных систем NASA Лиза Уотсон-Морган.

В апреле NASA заключило эксклюзивный контракт на создание посадочного лунного модуля с компанией SpaceX. Его стоимость составляет 2,9 миллиарда долларов. Blue Origin и Dynetics, чьи заявки ведомство отклонило, подали жалобы, которые отклонила счетная палата США. После этого Blue Origin обратилась в суд. Поэтому пока контракт NASA и SpaceX приостановлен минимум до 1 ноября.