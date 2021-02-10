Компания Илона Маска доставит на орбиту два модуля лунной орбитальной станции в собранном виде в рамках программы NASA "Артемида". Это будут базовые элементы станции "Энергетический и движущий элемент" (PPE) и "Форпост проживания и логистики" (HALO).

Модули PPE и HALO станции Gateway намерены запустить не раньше мая 2024 на ракете Falcon Heavy со стартового комплекса 39A космического центра Кеннеди во Флориде.

До теми ESA подписало контракт на поставку еще трех модулей для программы NASA Artemis

Что это за модули и для чего они нужны

PPE – это по сути космический корабль, который также обеспечит мощность, высокоскоростную связь, контроль за системами и навигацию. Модуль будет построен на основе геостационарной спутниковой платформы. Модуль создает компаеия Maxar Technologies.

HALO – это модуль с жилыми помещениями где будут жить и работать астронавты. HALO будет поддерживать научные исследования, распределять энергию, обеспечивать связь для посещения транспортных средств и экспедиций на лунную поверхность, а также дополнять системы жизнеобеспечения на борту "Ориона", космического корабля NASA, который доставит астронавтов миссии "Артемида" к станции.

Для чего NASA строит станцию ​​на орбите Луны

Lunar Gateway будет функционировать как маршрутная станция, расположенная на почти прямолинейной гало-орбите. Она будет служить местом встречи для астронавтов, которые направляются в лунной орбиты на борту "Ориона" к транзиту на низкую лунную орбиту и поверхность Луны.

Модули HALO и PPE будут построены отдельно. Их состыкуют друг с другом в Космическом центре Кеннеди во Флориде за несколько месяцев до запуска.

Общая стоимость миссии NASA по выводу двух модулей станции на орбиту составит примерно 331,8 миллиона долларов, включая услугу запуска и другие расходы, связанные с миссией.