Частная компания Rocket Lab разработает для NASA 2 космических аппарата, которые полетят на Марс

Американская космическая компания Rocket Lab выиграла контракт на создание двух космический аппаратов для миссии ESCAPADE аэрокосмического агентства NASA по изучению солнечного ветра и его влияния на атмосферу и климат Марса. Космические аппараты, получившие название Blue и Gold, будут основаны на спутниковой платформе Photon.

Что известно о миссии ESCAPADE

Расчетная длительность основной миссии составит один год, в рамках которого аппараты будут заниматься научными исследованиями на орбите Красной планеты. В роли силовой установки оба зонда будут использовать новый двигатель HyperCurie, разработанный Rocket Lab.

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Известно также, что аппараты будут оснащены астрокомпасами, двигателями-маховиками и другими системами для навигации в дальнем космосе и выполнения поставленной задачи.

Старт миссии

Запуск аппаратов запланирован на 2024 год, но при условии, что сама миссия пройдет критический анализ позже в этом месяце, а затем окончательно будет одобрена комиссией аэрокосмического агентства в июле этого года. Подрядчика для запуска аппаратов NASA собирается выбрать самостоятельно, среди частных компаний.

NASA отобрало ESCAPADE в роли одного из трех перспективных проектов в рамках своей программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) – серии недорогих космических миссий по исследованию планет Солнечной системы.

Для небольшой компании Rocket Lab эта миссия может стать пропуском в высшую лигу. До настоящего момента NASA в вопросах межпланетных миссий полагалось лишь на свои силы и крупные частные космические компании.