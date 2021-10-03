Чтобы лучше понять, что ждет людей во время долгого перелета или пребывания на космической базе, нужно эту ситуацию смоделировать. Начать следует с малого – воссоздать недолгую миссию. Поэтому миссия NASA Human Exploration Research Analog (HERA) будет пользоваться специальной небольшой базой, где экипаж будет находиться 45 дней. Эксперимент начался 1 октября 2021 года.

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Участники эксперимента, которые проведут в изоляции 45 дней / Фото NASA

Что ждет экипаж

Эксперимент моделирует перелет от Земли к спутнику Марса Фобосу. Конечно, отсутствие гравитации воспроизвести не получится, но все остальные эксперименты будут присутствовать.

Сама база HERA расположена на территории Космического центра Джонсона, Хьюстон, США.

Люди не смогут покинуть условный космический корабль до 15 ноября 2021 года.

Экипаж состоит из четырех основных членов экипажа и двух запасных:

Лорен Корнелл – член основного экипажа. Магистр биомедицинской инженерии. Занимается регенеративной медициной.

Моника Гарсия – член основного экипажа. Специалист в области использования беспилотных технологий. 12 лет служила в Национальной гвардии США.

Кристофер Робертс – член основного экипажа. Инженер-проектировщик в проектах, связанных с работой МКС.

Мадлен Уиллис – член основного экипажа. Эколог-микробиолог. Занимается изучением полярной экологии.

Джастин Лоуренс – член запасного экипажа. Ученый-планетолог. Работает над роботизированными технологиями для исследования озер, которые расположены под толщей льда.

Пу Ван – член запасного экипажа. Менеджер команды инженеров компании Boeing.

В течение "путешествия" задержка сигнала будет возрастать, моделируя удаленность от Земли. Тренироваться будет не только экипаж "корабля", но и люди в условном "центре управления полетом".

Находясь на "борту корабля", люди будут проводить разнообразные эксперименты.

Миссия NASA Human Exploration Research Analog поможет подготовиться к полетам на Луну и Марс.