Этот новый "космический тягач" сможет доставить полезную нагрузку на орбиты, до которых сложно добраться с помощью классических ракет.

Интересно General Atomics заключила контракт с Firefly Aerospace Макса Полякова в рамках миссии NASA

Что известно о SUV для NASA

SUV от Firefly Aerospace станет связующим звеном между ракетой Firefly Alpha и лунным модулем Blue Ghost, создавая таким образом полноценную систему доставки полезного груза с Земли на поверхность Луны для задач NASA. Это решение является не только уникальным для космической индустрии, но и единственным в мире комплексным решением, которое предоставляет одна компания.

Разработка и внедрение Space Utility Vehicle в систему космических услуг Firefly Aerospace является логичным шагом и важным звеном в цепи доставки полезной нагрузки на Луну. Поскольку Noosphere Ventures представляет собой вертикально интегрированные космические компании, каждая из них может действовать независимо и, при этом, предоставлять полный спектр услуг для партнеров и клиентов,

– сказал Макс Поляков.

Space Utility Vehicle будет оснащен электродвигателями на солнечных батареях и способен перемещать грузы до 500 килограммов между орбитами, а также увеличить дальность доставки грузов с помощью ракет, поддерживать полет на максимально низкой орбите в 250 километров и предоставлять платформу для тех грузов, которые нуждаются в дополнительном питании или связи.

Ранее Firefly Aerospace получила контракт от NASA по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны с помощью лунного модуля Blue Ghost. Сумма контракта составила 93,3 миллиона долларов США.