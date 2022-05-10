NASA возобновило контакт с марсианским вертолетом Ingenuity

Научно-исследовательский центр NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL) снова начал обмениваться сигналами с марсианским вертолетом Ingenuity. По мнению экспертов, перебои со связью произошли из-за большого пылевого загрязнения атмосферы в комбинации с низкими температурами на участке.

Вероятно именно поэтому Ingenuity, работающий на солнечных элементах питания, не смог сохранить контакт с базовой станцией – марсоходом Perseverance, отправляющим данные с вертолета на Землю через спутник, который находится на орбите Марса.

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По данным JPL, именно из-за проблем с недостаточностью солнечного света не было возможности зарядить шесть литийных аккумуляторов вертолета. Это привело к отключению программируемой юзером вентильной матрицы (FPGA).

Связь с Ingenuity была восстановлена 5 мая, а позже информация была обнародована представителями космического ведомства.

Продолжение эксплуатации марсианского вертолета

Недавно руководство одобрило дальнейшую эксплуатацию Ingenuity как минимум до конца сентября, в настоящее время совершено 28 вылетов. Небольшой вертолет уже сделал больше, чем от него ожидали, напомним, что на момент высадки на Марсе в феврале 2021 года планировалось совершить всего 5 вылетов, а первой задачей вертолета вообще было только пережить посадку и один раз подняться над землей.

В прошлом сентябре скорость вращения ротора вертолета была увеличена с учетом сезонного понижения плотности атмосферы в зоне выполнения миссии.

Пока все идет согласно продолженному плану NASA. Всего вертолет пролетел 6,9 километра и сейчас используется в качестве разведчика перед очередным циклом активности Perseverance – марсоход исследует древнюю дельту пересохшей реки, где ведутся поиски потенциальных следов жизни. Недавно миникоптер даже сделал ценные снимки отработанной посадочной системы Perseverance, что позволит ученым планировать будущие миссии. Однако он сохраняет активность гораздо дольше предусмотренного срока, а природные явления вроде пылевых бурь сказываются на его работоспособности.

Модуль FPGA является критически важным для работоспособности вертолета и контролирует выделение энергии для элементов авионики, а также управляет нагревательными элементами для поддержания работоспособности Ingenuity во время холодных марсианских ночей. Кроме того, он отвечает и за учет времени, а также критически важен, например, для своевременной связи с Perseverance.

Что произошло с Ingenuity

Ученые предполагают, что после отключения питания FPGA перезагрузился, что привело к сбросу настроек времени и отключению нагревателей. После того как появилось Солнце и позволило зарядить аккумуляторы, часы были рассинхронизированы с часами марсохода – когда вертолет "считал", что пришло время контакта с базой, она не была настроена на прием.

Для решения проблемы инженеры приказали марсоходу ждать сигнала в течение всего марсианского дня 5 мая, и в 11:45 по местному марсианскому времени сигнал от вертолета был действительно зарегистрирован. Хотя энергии у вертолета было немного, удалось установить, что основные системы устройства в порядке.

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Марсианская пыль мешает нормально работать

Пыль остается одной из главных проблем – она не позволяет заряжать аккумуляторы так быстро, как хотелось бы для поддержания круглосуточной работы. По данным JPL, для сохранения работоспособности Ingenuity подогрев теперь будет включаться только при падении температуры до минус 40 градусов по Цельсию (против минус 15 раньше), будут приниматься и другие меры по экономии заряда аккумуляторов. В результате аккумуляторы вертолета могут зарядиться достаточно для восстановления нормальной деятельности.

Сохраняется риск того, что Ingenuity не выдержит температурные нагрузки – в этой местности температура падает до минус 80 градусов по Цельсию. Впрочем, ученые отмечают, что вертолет уже выполнил первоначальный план — ожидалось, что он сохранит функциональность в течение не менее 30-ти марсианских дней, и этот показатель уже давно достигнут.