Компанія Ілона Маска доставить на орбіту два модулі місячної орбітальної станції у зібраному вигляді в рамках програми NASA "Артеміда". Це будуть базові елементи станції "Енергетичний та рушійний елемент" (PPE) та "Форпост проживання й логістики" (HALO).

Модулі PPE та HALO станції Gateway мають намір запустити не раніше травня 2024 року на ракеті Falcon Heavy із стартового комплексу 39A космічного центру Кеннеді у Флориді.

До теми ESA підписало контракт на поставку ще трьох модулів для програми NASA Artemis

Що це за модулі і для чого вони потрібні

PPE – це по суті космічний корабель, який також забезпечить потужність, високошвидкісний зв’язок, контроль за системами та навігацію. Модуль буде побудований на основі геостаціонарної супутникової платформи. Модуль створює компаеія Maxar Technologies.

HALO – це модуль з житловими приміщеннями де житимуть та працюватимуть астронавти. HALO буде підтримувати наукові дослідження, розподіляти енергію, забезпечувати зв'язок для відвідування транспортних засобів та експедицій на місячну поверхню, а також доповнювати системи життєзабезпечення на борту "Оріона", космічного корабля NASA, який доставить астронавтів місії "Артеміда" до станції.

Для чого NASA будує станцію на орбіті Місяця

Lunar Gateway буде функціонувати як маршрутна станція, розташована на майже прямолінійній гало-орбіті. Вона служитиме місцем зустрічі для астронавтів, які прямують до місячної орбіти на борту "Оріона" до транзиту на низьку місячну орбіту та поверхню Місяця.

Модулі HALO і PPE будуть побудовані окремо. Їх зістикують один з одним в Космічному центрі ім. Кеннеді у Флориді за кілька місяців до запуску.

Загальна вартість місії NASA з виведення двох модулів станції на орбіту становитиме приблизно 331,8 мільйона доларів, включаючи послугу запуску та інші витрати, пов’язані з місією.