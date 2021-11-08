NASA уже в третий раз перенесла пилотируемую миссию SpaceX на МКС: в чем дело

По данным NASA, американскому космическому агентству пришлось еще раз отложить миссию Crew-3 компании SpaceX. Хотя раньше планировалось сменить астронавтов миссии Crew-2 на самой станции еще до отправки последних на Землю, теперь доставку на МКС новой команды перенесли с 8 ноября из-за погодных условий.

Первоначально старт миссии Crew-3 был запланирован на 31 октября, но пуск космического корабля несколько раз откладывался из-за погоды, а однажды из-за "незначительной медицинской проблемы" одного из членов экипажа.

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Что известно о миссии Crew-3

Четыре астронавта: Раджа Чари, Кайла Баррон и Томас Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер отправятся на корабле Crew Dragon на МКС, где проведут шесть месяцев.



Экипаж Crew-3 / Фото NASA / SpaceX

Crew-3 – это очередная пилотируемая миссия SpaceX, осуществляемая по программе "коммерческих" полетов NASA, в рамках которой используются частные космические корабли для доставки на МКС и обратно астронавтов. Crew-3 станет пятой пилотируемой миссией из кораблей Crew Dragon, которые осуществлялись SpaceX. В частности, SpaceX доставила двух астронавтов NASA на МКС в мае 2020 года.