Для чего DART летит к астероиду Диморфусу

Миссия аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test) – уничтожить астероид Диморфус. Это поможет NASA узнать, может ли столкновение с астероидом защитить Землю от встречи с такими объектами в будущем.

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Сам аппарат NASA запустила компания SpaceX 24 ноября 2021 года в 8:21 по Киевскому времени с космодрома авиабазы ​​Ванденберг. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела автоматическую станцию ​​на орбиту.

Что известно о камере, изготовленной Dragonfly Aerospace

Камера Gecko (имя камеры в миссии DART – Luke) от Dragonfly Aerospace установлена ​​на кубсат LICIACube, вместе со второй оптической камерой, а также системами для сбора данных об астероиде и передаче изображений столкновения зонда и астероида на Землю.



Камера Gecko / Фото Dragonfly Aerospace

Малый спутник спроектирован и изготовлен компанией Argotec и является вкладом в миссию NASA Итальянского космического агентства.

Выбор камеры Gecko для этой первой в своем роде миссии NASA является доказательством высокой технологичности и качества продуктов Dragonfly. Наши оптические камеры уже зарекомендовали себя как надежное решение для миссий разной сложности, в частности, и для дальнего космоса, что было оценено Argotec и NASA. Мы гордимся причастностью к миссии DART, которая позволит изучить потенциальные возможности защиты Земли от столкновений с астероидами,

– рассказал Брайан Дин, генеральный директор и соучредитель компании Dragonfly Aerospace.

Интересная информация! Gecko принадлежит к малым камерам для кубсатов, характеризуется большим высокоскоростным хранилищем данных и передает цветные снимки и видео с высокой частотой кадров.

Покупка Dragonfly Aerospace

Украинский бизнесмен Макс Поляков купил контрольный пакет акций Dragonfly Aerospace в апреле 2021 года. Компания вошла в вертикально-интегрированную экосистему космических бизнесов Полякова вместе с Firefly Aerospace (США), SETS, Flight Control, EOS Data Analytics.

Стоит добавить, что модификация камеры Gecko, которая установлена на зонд миссии NASA DART, была разработана до приобретения компании Dragonfly Aerospace Максимом Поляковым.