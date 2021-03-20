Сверхтяжелая ракета-носитель NASA Space Launch System (SLS) прошла повторное огневое испытание, которое завершило серию проверок, проведенных специалистами. Успешные финальные испытания позволяют предположить, что вскоре в NASA озвучат дату запуска первой лунной миссии "Артемида-1".

Четыре мощных двигателя, как и положено, проработали в общей сложности восемь минут – время, необходимое для преодоления 160 км во время полноценного запуска. У инженеров и ученых NASA теперь есть достаточно данных, которые стоит подвергнуть анализу, но предварительно наземные испытания показали, что все работает вполне успешно.

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Финальные испытания ракеты SLS: смотрите видео

Что дальше, после испытания ракеты SLS

Тесты в четверг прошли примерно через 2 месяца после того, как NASA провело критически важное огневое испытание двигателей основной ступени своей сверхтяжелой ракеты Space Launch System. Тогда оно было прервано слишком рано из-за завышенных параметров безопасности. Затем NASA и Boeing объявила о готовности провести 26 февраля повторные испытания. Однако позже американское агентство сообщило, что один из восьми клапанов на основном ступени SLS не работал должным образом и огневое испытание пришлось отложить на март.

Теперь ступень перевезут на барже в Космический центр Кеннеди (KSC) во Флориде. Другие компоненты миссии "Артемида-1" уже находятся в KSC.

"Артемида" задерживается: что с программой высадки на Луну

Программа SLS столкнулась с недостаточным финансированием и отставанием от графика. Ранее планировалось осуществить запуск в середине 2020 года, но затем специалисты решили провести все важные тесты и огневые испытания в Космическом центре имени Стенниса и осуществить пуск уже в середине 2021 года. Сегодня ясно, что запуск беспилотной миссии к луне может произойти в лучшем случае в октябре текущего года. Впрочем, сейчас NASA считает этот срок маловероятным, и очередная задержка точно не поможет с выполнением плана.

Что такое программа "Артемида"

Амбициозная программа "Артемида" направлена на то, чтобы вернуть людей на Луну и построить там инфраструктуру, которая поможет космонавтам в конце концов отправиться на Марс. Первым этапом станет беспилотная миссия "Артемида-1", в рамках которой состоится запуск космического корабля "Орион" на орбиту Луны, где он останется в течение месяца, прежде чем вернуться на Землю. Если все пойдет хорошо, на следующем этапе уже космонавты на борту "Ориона" совершат такое же путешествие на Луну и обратно. Беспилотная миссия "Артемида-1" должна стать важной вехой в новой лунной программе США, ведь высадка людей на Луну в рамках "Артемиды-3" намечена на 2024 год.