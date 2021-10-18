Почему ученым интересны астероиды возле Юпитера

Так называемые троянские астероиды Юпитера кружат по его орбите вокруг Солнца в двух точках Лагранжа, где притяжение планеты уравновешено тяготением Солнца. Поэтому груды камней в этих местах – это свалка истории, где миллиарды лет ничего не происходит.

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В целом известно примерно о 7 тысячах крупных астероидов в обоих локациях. "Люси" осуществит два гравитационных маневра вокруг Земли и отправится к первой группе, а затем и ко второй.

Когда "Люси" приблизится к астероидам

Мимо первого астероида в списке для изучения аппарат пролетит 20 апреля 2025 года. Последний в списке астероид зонд посетит 2 марта 2033 года. Комплект научных приборов "Люси" представлен двумя спектрометрами (инфракрасным и термоэмиссионным) и двумя камерами (мультиспектральной и с высоким разрешением).

Общая масса аппарата составляет 1550 килограммов, из которых почти половина приходится на топливо. Зонду придется много маневрировать, так что топливо будет на вес золота. Электронику на борту будут питать две больших круглых солнечных панели, каждая из которых имеет диаметр 7,3 метра. За связь с Землей отвечает двухметровая антенна.

Запись трансляции запуска зонда "Люси": смотрите видео