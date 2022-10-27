Астронавты смогут передвигаться по Луне в уютном фургоне: NASA уже тестирует разработку

Если астронавты снова будут исследовать Луну, им понадобится способ передвижения. Специальный фургон был испытан в припорошенной пустыне избитой древними лавовыми потоками к северу от Флагстафа, Аризона.

Астронавты, инженеры и ученые сотрудничают, чтобы их герметичный луноход смог преодолеть изуродованную местность Луны, покрытую скалами и разбитую кратерами. Для преодоления этих препятствий луноход может вращаться, ехать боком и даже подниматься на скалы высотой до 0,3 метра, в значительной степени благодаря своим крепким колесам.

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Лучшее то, что он имеет уютную герметичную кабину, что заставило агентство сравнить его с автомобилем для отдыха (RV).

Люди провели две ночи в велосипеде и три дня, путешествуя по всему лавовому потоку, занимаясь реальной геологической наукой, общаясь с Центром управления полетами в Хьюстоне и действительно имитируя настоящую лунную миссию,

– рассказал Омар Бекдаш, инженер NASA, участвовавший в проекте.



Лунный фургон для астронавтов / Фото NASA

Форпост на Луне

Несмотря на сложную конструкцию ровера, им достаточно легко управлять, используя джойстик для базового маневрирования. Все колеса управляются независимо и они также имеют активную подвеску, так что они могут подниматься и опускаться, когда это необходимо.

Это было намеренным решением конструкторов, поскольку астронавты, которые будут им пользоваться, должны будут ездить в велосипеде до нескольких дней подряд. Поэтому они добавили туда еще и туалет, чтобы сделать его еще более похожим на автофургон.

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Подготовка к путешествию на Луну

Стремление имитировать лунную миссию делает участок пустыни в Аризоне идеальным плацдармом с ее скалистым рельефом, пересеченной местностью и относительным отсутствием контакта с внешним миром.

Экипажу NASA даже придется разбить там палаточный городок, являющийся идеальным аналогом отличного фактора программы NASA "Артемида", в рамках которой человек впервые с 1972 года ступит на Луну: на этот раз астронавтам придется жить на Луне. Частично это будет происходить на запланированной лунной базе, но отчасти астронавты будут вынуждены проводить время вне самих луноходов.

В то же время следует отметить, что высадка человека на Луну не состоится до минимум третьей миссии амбициозной программы "Артемида III", запуск которой запланирован на середину 2020-х годов.