NASA тестирует близнеца марсохода Perseverance: что известно об Optimism

Марсоход Perseverance прибыл на Красную планету 18 февраля 2021 года и сейчас активно работает на его поверхности. Тем временем NASA начало испытывать ровер под названием Optimism – он уже проходит тестирование на Земле в условиях, приближенных к марсианским. Но для чего агентству клон Perseverance?

Название марсохода происходит от сочетания Operational Perseverance Twin. На нем планируют провести серию жестких испытаний для оценки риска потенциальных опасностей, которые ждут на поверхности Красной планеты.

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Оптимизм NASA

Ровер тестируют на площадке в Южной Калифорнии, который имитирует марсианскую поверхность.

Он щедро усыпан валунами, что позволяет проверить умение перемещаться по неровностям.

Также проверяется способность преодолевать разнообразные подъемы и спуски.

Обязательно протестируют и приборы для бурения, которые на месте назначения будут высверливать образцы из валунов в поиске признаков древней микробной жизни.



Optimism транспортируют к тестовой площадке / Фото NASA

В общем аппарат будет выполнять все то, что уже сейчас делает Perseverance на Марсе. Нет, Optimism не полетит на Марс. Его цель – выявить возможные трудности и границы возможного для Perseverance. Поскольку два аппарата абсолютно одинаковы, любая проблема, обнаруженная у клона, проявится при тех же условиях и на Perseverance.



Optimism – клон марсохода Perseverance / Фото NASA

Optimism впервые появился на "марсианской площадке" в Южной Калифорнии в сентябре 2020 года для испытаний мобильности. Теперь же ровер получил несколько ключевых обновлений как в программном обеспечении, так и в конструкции, соответствующих функциям Perseverance.