Название марсохода происходит от сочетания Operational Perseverance Twin. На нем планируют провести серию жестких испытаний для оценки риска потенциальных опасностей, которые ждут на поверхности Красной планеты.

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Оптимизм NASA

Ровер тестируют на площадке в Южной Калифорнии, который имитирует марсианскую поверхность.

Он щедро усыпан валунами, что позволяет проверить умение перемещаться по неровностям.

Также проверяется способность преодолевать разнообразные подъемы и спуски.

Обязательно протестируют и приборы для бурения, которые на месте назначения будут высверливать образцы из валунов в поиске признаков древней микробной жизни.



Optimism транспортируют к тестовой площадке / Фото NASA

В общем аппарат будет выполнять все то, что уже сейчас делает Perseverance на Марсе. Нет, Optimism не полетит на Марс. Его цель – выявить возможные трудности и границы возможного для Perseverance. Поскольку два аппарата абсолютно одинаковы, любая проблема, обнаруженная у клона, проявится при тех же условиях и на Perseverance.



Optimism – клон марсохода Perseverance / Фото NASA

Optimism впервые появился на "марсианской площадке" в Южной Калифорнии в сентябре 2020 года для испытаний мобильности. Теперь же ровер получил несколько ключевых обновлений как в программном обеспечении, так и в конструкции, соответствующих функциям Perseverance.