Решение принималось на фоне подготовки обеих организаций к реализации миссии Crew-2, которая сейчас запланирована на 22 апреля. Она доставит на орбитальную станцию экипажи из трех разных космических агентств: специалистов NASA командира корабля Роберта Шейна Кимбрия и пилота Меган Макартур; астронавтов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Европейского космического агентства (ESA) соответственно Акихико Хошиде и Томаса Песке.

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Что известно о миссии Crew-3

В рамках октябрьского запуска Crew-3 к МКС будут доставлены четыре астронавта, которые будут находиться на орбите шесть месяцев. В декабре прошло года NASA уже выбрала троих участников миссии SpaceX Crew-3 – это астронавты NASA командир Раджа Чари и пилот Том Маршберн, а также специалист ESA Матиас Маурер. Четвертый член экипажа должен быть назван позже – возможно, это будет российский космонавт Сергей Корсаков.

В связи с запланированным пуском Crew-3 на 23 октября, экипаж Crew-2 вернется на Землю не раньше 31 октября: в течение недели обязанности на МКС будут переданы ее следующим жителям. Полет Crew-3 должен стать третьей полноценной пилотируемой миссией SpaceX для NASA.

Кстати, в феврале этого года SpaceX объявила о планах запуска Inspiration4 – "первой в мире полностью гражданской космической миссии". Этот пилотируемый пуск состоится в сентябре, а недавно были названы имена всех четырех членов экипажа. Этот полет будет непродолжительным: космические туристы пробудут на орбите три дня, а высота составит около 540 километров. В рамках миссии будет использоваться новый корабль Crew Dragon особой конструкции, в котором стыковочный шлюз с МКС заменен стеклянным куполом.