На МКС астронавты встретятся: NASA и SpaceX анонсировали второй запуск пилотируемого корабля
NASA и SpaceX планируют запустить пилотируемый корабль Crew Dragon уже после апреля 2021 года. На его борту будут находиться 4 астронавта.
Источник: NASA
Миссия стартует с 39А Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.
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Детали
- Впервые к миссии присоединят 2 международных членов экипажа.
- Коммандитром и пилотом космического корабля будут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур.
- Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА Томас Песке будут находиться на борту как специалисты миссии.
- Целью миссии будет сменить экипаж на американском сегменте Международной космической станции.
Crew-2 также прибудет на космическую станцию, чтобы встретиться с астронавтами миссии Crew-1.
- В течение определенного времени астронавты из Crew-1 и Crew-2 вместе будут находиться на станции.
- Возвращения первого экипажа ожидают уже в апреле – мае 2021 года.
- Возвращение второго экипажа планируют осенью 2021 года.
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