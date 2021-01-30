NASA и SpaceX планируют запустить пилотируемый корабль Crew Dragon уже после апреля 2021 года. На его борту будут находиться 4 астронавта.

Источник: NASA Миссия стартует с 39А Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Актуально Известны имена космических туристов, которые отправятся на МКС в первой частной миссии Детали Впервые к миссии присоединят 2 международных членов экипажа.

Коммандитром и пилотом космического корабля будут астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур.

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА Томас Песке будут находиться на борту как специалисты миссии.

Целью миссии будет сменить экипаж на американском сегменте Международной космической станции.

Crew-2 также прибудет на космическую станцию, чтобы встретиться с астронавтами миссии Crew-1.

Crew-2 также прибудет на космическую станцию, чтобы встретиться с астронавтами миссии Crew-1. В течение определенного времени астронавты из Crew-1 и Crew-2 вместе будут находиться на станции.

Возвращения первого экипажа ожидают уже в апреле – мае 2021 года.

Возвращение второго экипажа планируют осенью 2021 года.