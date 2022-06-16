NASA создаст команду для исследования НЛО, но об инопланетянах речь не идет

Еще в начале года NASA сообщило, что сосредоточится, в частности, на изучении НЛО. Теперь же агентство объявило о запуске проекта по изучению неопознанных объектов с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений.

В агентстве сообщили, что этой осенью в составе NASA будет создана группа для изучения непознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena – UAP).

Читайте на сайте В Китае заявили о фиксировании сигналов инопланетной цивилизации, а затем просто удалили отчет

Уже в начале осени стартует изучение неопознанных воздушных явлений (UAP), т.е. наблюдений за событиями в небе, которые не могут быть идентифицированы как самолеты или известны природные явления с научной точки зрения,

– говорится в заявлении.

В NASA берутся изучить случаи UAP с целью обеспечения безопасности полетов. Это прямая обязанность агентства, которое кроме космонавтики курирует также авиационные полеты.

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, исследование начнется ранней осенью и, как ожидается, продлится около девяти месяцев. По их словам, нет доказательств, что эти явления имеют внеземное происхождение.

Почему в последнее время столько новостей об НЛО

Ранее Министерство обороны США подтвердило подлинность снимков и видео 2019, на которых зафиксировали НЛО. Разведка Соединенных Штатов к июню 2021 года обещала подготовить доклад по этому поводу. В конце концов, оказалось, что никаких следов внеземной жизни среди зафиксированных непонятных явлений и объектов обнаружено не было.

Не пропустите Илон Маск рассказал, когда гигантская ракета Starship отправится в космос.

В апреле 2020 года Пентагон подтвердил подлинность по меньшей мере 3 видео с НЛО, а затем – еще 8.

В январе 2021 Центральное разведывательное управление рассекретило часть связанных с исследованием НЛО данных. А Дональд Трамп в конце своего президентства дал распоряжение национальной разведке подготовить доклад о "неопознанных летающих объектах".

В мае 2022 года в США впервые за 50 лет прошли судебные слушания по НЛО.