Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. На сегодня это самая современная версия этого программного обеспечения. Ее начали разрабатывать в 2020 году, а полноценный запуск для всех разработчиков состоялся 5 апреля 2022 года.

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Марс на Unreal Engine 5

Как сообщает NASA, в программе виртуального Марса астронавты смогут симулировать выполнение разных сценариев на планете, в том числе опасные, вроде столкновения с песчаной бурей или исследования пещер.

Работать все будет в VR – виртуальной реальности – поэтому для работы потребуются специальные очки.

Компания Buendea выпустила специальный редактор, доступный для скачивания в Epic Games Store. Он позволяет разработчикам проектировать свои сценарии. В первой версии редактора доступны место приземления в кратере Эзеро, циклы марсианских дня и ночи, марсоходы, а также реализованы гравитация и изменение погоды.

NASA также объявило конкурс по созданию сценариев работы для виртуальной среды MarsXR. В агентстве выберут 20 лучших разработчиков или команд, наполняющих виртуальный Марс.

Призовой фонд конкурса составляет 70 тысяч долларов. Заявки будут приниматься до 27 июля 2022 года.

Редактор сценариев для виртуального Марса / Фото Buendea

Разработчикам было предложено создавать сценарии в нескольких категориях, начиная от строительства и обслуживания базы, заканчивая непредсказуемыми чрезвычайными ситуациями.

Отобранные сценарии NASA попадут в итоговую версию виртуальной среды MarsXR, где станут доступны для VR-симуляции астронавтами в рамках подготовки к полету на Марс.

Unreal Engine 5 сегодня только начинает использоваться разработчиками. На нем работает лишь несколько проектов, среди которых Fortnite Battle Royale, Fortnite: Save the World, STALKER 2. Кроме того, несколько компаний анонсировали создание своих проектов на этом движке.