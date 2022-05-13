Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. На сегодня это самая современная версия этого программного обеспечения. Ее начали разрабатывать в 2020 году, а полноценный запуск для всех разработчиков состоялся 5 апреля 2022 года.
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Марс на Unreal Engine 5
- Как сообщает NASA, в программе виртуального Марса астронавты смогут симулировать выполнение разных сценариев на планете, в том числе опасные, вроде столкновения с песчаной бурей или исследования пещер.
- Работать все будет в VR – виртуальной реальности – поэтому для работы потребуются специальные очки.
- Компания Buendea выпустила специальный редактор, доступный для скачивания в Epic Games Store. Он позволяет разработчикам проектировать свои сценарии. В первой версии редактора доступны место приземления в кратере Эзеро, циклы марсианских дня и ночи, марсоходы, а также реализованы гравитация и изменение погоды.
- NASA также объявило конкурс по созданию сценариев работы для виртуальной среды MarsXR. В агентстве выберут 20 лучших разработчиков или команд, наполняющих виртуальный Марс.
- Призовой фонд конкурса составляет 70 тысяч долларов. Заявки будут приниматься до 27 июля 2022 года.
Редактор сценариев для виртуального Марса / Фото Buendea
Разработчикам было предложено создавать сценарии в нескольких категориях, начиная от строительства и обслуживания базы, заканчивая непредсказуемыми чрезвычайными ситуациями.
Unreal Engine 5 сегодня только начинает использоваться разработчиками. На нем работает лишь несколько проектов, среди которых Fortnite Battle Royale, Fortnite: Save the World, STALKER 2. Кроме того, несколько компаний анонсировали создание своих проектов на этом движке.