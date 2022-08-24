NASA объявило дату столкновения зонда DART с астероидом: когда это будет и зачем

Американский зонд DART уже в следующем месяце столкнется с астероидом под названием Диморф. Это не случайность, а намеренный план NASA. Рассказываем, в чем суть этого эксперимента и когда он состоится.

Согласно заявлению американского космического ведомства, DART столкнется с астероидом 26 сентября в 19.14 по времени восточного побережья США. Сам зонд был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

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Зачем это нужно

Этот тест покажет, может ли космический аппарат в автономном режиме нацелиться на астероид и столкнуться с ним, чтоб поменять направление его движения так, чтоб это можно было отследить при помощи наземных телескопов. Конечной целью всего проекта является возможность предотвращать возможные столкновения космических объектов с Землей.

Пока ученые только собирают данные. Они подчеркивают, что Диморф не представляет опасности для Земли. Он один из парных астероидов, а второй называется Дидим. Оба вращаются вокруг Солнца.

В результате удара аппарата орбита Диморфа, вращающегося вокруг большего Дидима длиной 760 метров, должна будет отклониться "на долю процента". Ученые рассчитывают, что этого достаточно, чтобы они смогли зафиксировать отклонения