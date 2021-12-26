Операция по промежуточной корректировке курса началась в 19:50 по времени Восточного побережья США (4:50 по киевскому времени). Первая корректировка траектории длилась 65 минут.

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Интересный факт! Важно отметить, что включение двигателей в рамках операции по корректировке курса является одним из двух этапов, для проведения которых время играет решающую роль. Первым было раскрытие панелей солнечных батарей, которое состоялось вскоре после запуска.

Для чего NASA проводило корректировку траектории

Маневр по корректировке курса помог выверить траекторию полета телескопа в направлении его цели, которая находится в точке Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля. Ожидается, что "Джеймс Уэбб" достигнет назначения примерно через четыре недели. За это время он преодолеет расстояние около 1,5 миллиона километров.

Коротко о телескопе "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп "Джеймс Вебб" является общим проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

Телескоп начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

У него 6,5-метровое зеркало, которое сейчас находится в сложенном состоянии. Для правильной работы телескопа необходимо, чтобы составные части зеркала максимально точно состыковались друг с другом.

Астрономы планируют использовать телескоп, который работает в оптическом и инфракрасном диапазонах для изучения древней истории Вселенной, поиска подходящих для жизни планет и многого другого.

Предполагаемый срок эксплуатации прибора составляет 10 лет.

Детали запуска, фото и видео можно просмотреть по этой ссылке. Мы также сравнили "Джеймс Уэбб" с другим известным аппаратом – "Хаббл" – и рассказали об этом в отдельном материале.