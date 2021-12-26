Операция по промежуточной корректировке курса началась в 19:50 по времени Восточного побережья США (4:50 по киевскому времени). Первая корректировка траектории длилась 65 минут.
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Для чего NASA проводило корректировку траектории
Маневр по корректировке курса помог выверить траекторию полета телескопа в направлении его цели, которая находится в точке Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля. Ожидается, что "Джеймс Уэбб" достигнет назначения примерно через четыре недели. За это время он преодолеет расстояние около 1,5 миллиона километров.
Коротко о телескопе "Джеймс Уэбб"
- Космический телескоп "Джеймс Вебб" является общим проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.
- Телескоп начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.
- У него 6,5-метровое зеркало, которое сейчас находится в сложенном состоянии. Для правильной работы телескопа необходимо, чтобы составные части зеркала максимально точно состыковались друг с другом.
- Астрономы планируют использовать телескоп, который работает в оптическом и инфракрасном диапазонах для изучения древней истории Вселенной, поиска подходящих для жизни планет и многого другого.
- Предполагаемый срок эксплуатации прибора составляет 10 лет.