Планируется, что два зонда-побратима запустят после 2028 года, но не позднее 2030 года. На каждую миссию в NASA планируют выделить 500 миллионов долларов. Главная задача – понять, почему Венера превратилась в ад.

Интересно Наслаждайтесь жизнью на полную: держите ритм с TWS-наушниками Huawei FreeBuds 4i

Автоматическая межпланетная станция BepiColombo пролетает мимо Венеры: смотреть видео онлайн

Что известно о будущих миссиях

Обе миссии запустят в рамках программы Discovery.

В рамках конкурса, организованного NASA, оба проекта миссий к Венере победили. Их "оппонентами" были проекты миссий к вулканическому спутнику Юпитера Ио, и крупнейшему спутнику Нептуна Тритона.

Последняя миссия NASA, которая была нацелена на Венеру – межпланетная автоматическая станция "Магеллан", которую запустили с помощью шаттла Atlantis 4 мая 1989 года.

Читайте больше о Запуск шаттла "Атлантис": подборка невероятных фотографий

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging)

Эта миссия направлена на исследование благородных газов на Венере в глубокой атмосфере, исследование химии планеты и визуализация поверхности.

Исследовать атмосферу "Утренней зари" аппарат будет с помощью спусковых аппаратов. Они будут погружаться в атмосферу Венеры, анализируя ее состав. Это поможет понять, как атмосфера сформировалась и как развивалась.

На спусковом зонде будут установлены камеры, которые сфотографируют поверхность в высоком расширении.

Также, в задачи миссии DAVINCI+ будет входить поиски ответа на вопрос, был ли в древности на Венере океан.

На автоматической межпланетной станции DAVINCI+ будет установлена демонстративная технология Deep Space Atomic Clock-2. DSAC-2 генерирует сверхточный тактовый сигнал, который должен помочь в навигации космическим аппаратам. На зонде его протестируют.



Поверхность Венеры, сфотографированная зондом "Венера-13" 1 марта 1982 года / Фото Wikipedia

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)

Автоматическая межпланетная станция займется картографированием поверхности планеты и изучением геологии. Благодаря этому будет создана карта в формате 3D. Самую точную карту поверхности Венеры составил зонд "Магеллан" 30 лет назад.

Аппарат определит, какие типы геологических пород есть на планете.

Также, миссия должна дать ответ на вопрос, есть ли на Венере тектонические плиты. Также важно понять, есть ли на планете вулканическая активность.

На зонд VERITAS также будет установлена демонстративная технология. Ею станет CUVIS (Compact Ultraviolet to Visible Imaging Spectrometer). Устройство будет проводить измерения ультрафиолетового света с высоким разрешением. Устройство должно помочь обнаружить неизвестный элемент в атмосфере Венеры, который поглощает около половины солнечной энергии.

Интересно Зонд Parker Solar Probe показал фантастическое фото Венеры



Венера, сфотографованная АМС Parker Solar Probe 11 июля 2020 года / Фото NASA