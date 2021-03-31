Марсоход NASA Perseverance медленно, но уверенно готовится к развертыванию первого вертолета на Марсе параллельно с осмотром окружающих камней Красной планеты. В марте был сброшен защитный кожух, затем определились с местом летной зоны, а теперь аппарат Ingenuity полностью развернут и готов к высадке.

Специально разработанный вертолет Ingenuity должен продемонстрировать возможность осуществления полетов в разреженной атмосфере Марса. Если он выполнит задание успешно, уже в следующих миссиях мы сможем увидеть более технологичные летательные аппараты, которые будут выполнять задачи по изучению Красной планеты.

Интересно Марсианский вертолет Ingenuity сбросил кожух, а в NASA выбрали место для тестового полета

Отметим, что до сих пор ни один летательный аппарат такого типа никогда не совершал полеты за пределами Земли.

Мы на финишной прямой. Марсианский вертолет опустил все четыре опоры и готов приземлиться на поверхность Марса. Когда он будет полностью готов, Perseverance медленно опустит его на поверхность,

– сообщили специалисты Лаборатории реактивного движения NASA.



Вертолет Ingenuity развернутый под марсоходом Perseverance / Фото NASA

Когда состоится первый полет Ingenuity

Первый пробный полет вертолета Ingenuity состоится не ранее 8 апреля. Все что требуется от вертолета – успешно подняться вверх. Уже в таком случае вся миссия сразу будет считаться успехом. При первом запуске вертолет поднимется на высоту около трех метров, зависнет над поверхностью в течение 30 секунд, сделает оборот вокруг своей оси на месте, а затем приземлится. Весь процесс будет проходить в автоматическом режиме по программе, которую инженеры NASA отправят на бортовой компьютер вертолета за день до полета.

Ingenuity имеет 0,5-мегапиксельную камеру, которая в ходе всего полета будет делать по 30 фотографий в секунду (то есть запишет видео). На вертолете также установлена ​​более качественная 13-мегапиксельная камера, направленная в сторону горизонта. Она будет проводить съемку окружения, когда вертолет окажется в воздухе. В свою очередь оснащенный несколькими камерами марсоход будет вести съемку полета марсианского вертолета с поверхности Красной планеты. Затем все фотографии будут отправлены на Землю.