Недавно частная американская компания Rocket Lab испытала спутниковую платформу "Фотон", которая будет применена позже в этом году в рамках одной из небольших, но важных миссий месячной программы "Артемида". В то же время NASA рассказала о дальнейшей работе над мини-спутником CAPSTONE, который будет доставлен к Луне с помощью этой платформы.

Универсальная спутниковая платформа "Фотон" создана на базе разгонного блока легкой ракеты "Электрон". Она имеет собственный двигатель "Кюри", системы ориентации и связи, а также солнечные панели для выработки энергии – заказчику достаточно лишь добавить свое оборудование, обо всем остальном позаботится Rocket Lab.

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Первым клиентом на этой системе и станет NASA со своим аппаратом CAPSTONE формата CubeSat 12U (12 блоков размером 10×10×10 см).

Что известно о системе CAPSTONE

NASA сообщило, что собственная новаторская двигательная установка CAPSTONE сейчас проходит внешние испытания, которые должны доказать, что системы космического аппарата смогут работать после запуска в космос в вакууме. Двигательная установка CAPSTONE разработана и изготовлена ​​компанией Stellar Exploration из калифорнийского города Сан-Луис-Обиспо. Профинансирована в рамках программы NASA Small Business Innovation Research система имеет площадь около 8 квадратных дюймов при 4 дюймах в глубину. Восемь двигателей малой тяги в этой системе используют гидразиновое топливо для придания реактивного ускорения. Сверхмалые высокопроизводительные двигатели CAPSTONE объединяют проверенные технологии NASA и современные промышленные технологии изготовления.

В 2021 году CubeSat, созданный в NASA в рамках эксперимента CSPSTONE, на окололунную орбиту. Этот аппарат поможет снизить риски для космических кораблей будущего, проверяя динамику уникальной гало-орбиты. Миссия также продемонстрирует новаторские технологии навигации между космическими кораблями и возможности связи с Землей. Все это внесет в свою лепту в планы NASA по созданию постоянной станции Gateway на орбите Луны в рамках программы "Артемида".



Двигатель CAPSTONE / Фото NASA

Путешествие CAPSTONE на Луну займет около трех месяцев, начиная с запуска на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя "Электрон". После этого космический аппарат "Фотон" от Rocket Lab возьмет на себя управление и проведет серию маневров по поднятию орбиты, чтобы отправить мини-спутник в путешествие к Луне. После отделения от "Фотона" CAPSTONE будет использовать энергоэффективный баллистический маршрут к Луне с использованием собственного бортового двигателя и получится почти прямолинейная гало-орбита вблизи Луны и вокруг нее. Он останется на этой орбите и сможет предоставить информацию будущим космическим кораблям.

Схема полета CAPSTONE: смотрите видео