В NASA изначально категорически заявили, что объект имеет земное происхождение. Сначала предполагали, что это, вероятно, кусок шнура от парашюта или системы посадки, опускающей марсоход на поверхность. Однако эти версии были ошибочными.

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Что это такое

В своем заявлении в понедельник NASA заявило, что неизвестный объект является куском дакроновой сетки.

Dacron – это полиэфирное волокно, которое используется как сетка в термоодеялах. На фото его достаточно трудно распознать, поскольку из-за воздействия посторонних "сильных сил" волокно раскрутилось и измельчилось.



Волокна дакроновой сетки на фото Perseverance / NASA

Когда марсоход Perseverance приземлился на Марс в феврале прошлого года, его оборудование для входа, спуска и посадки (EDL) разбилось на безопасном расстоянии.

Удар EDL разбросал мусор по поверхности Марса – именно оттуда и взялась дакроновая сетка.

Учитывая, что он разбился примерно в 2,25 километрах от марсохода, материал преодолел впечатляющее расстояние. По всей вероятности, помог в этом марсианский ветер.

Пока NASA не считает "космическое спагетти" большой угрозой. Риск того, что измельченный материал запутается в колесах марсохода Perseverance сочли низким. Хотя в агентстве признают, что подобный мусор может быть потенциальным источником загрязнения для пробирок с образцами.