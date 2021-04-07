Это часть запланированной серии из семи испытаний, которые должны предоставить ценные данные для Aerojet Rocketdyne, основного поставщика двигателей SLS, который по действующим контрактам с NASA изготовит 24 обновленных двигатели. Сейчас компания готовится к налаживанию производства обновленных версий RS-25, которые будут применяться после первых четырех полетов SLS.

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Как именно применяются обновленные двигатели RS-25

Первая ступень SLS оснащается четырьмя двигателями RS-25: они способны создавать в совокупности 7,1 меганьютон тяги при старте и 8,9 МН – при подъеме. Двигатели RS-25 для первых четырех полетов SLS уже прошли сертификационные испытания. По сути, они являются немного модернизированными основными двигателями, которые используются в программе многоразовых кораблей Space Shuttle в рамках 135 миссий. 16 таких двигателей старого образца остались на складах и как раз они обеспечат 4 первых миссий лунной программы.

В ходе новой серии испытаний операторы сосредоточены на оценке новых компонентов обновленных RS-25 и снижении рисков при эксплуатации. Они будут запускать двигатель в различных условиях, чтобы оценить и проверить его возможности, а также предоставить данные для расширения производства обновленных двигателей, выпускаемых с использованием передовых и более экономичных технологий, в том числе, 3D-печати, которые позволят снизить стоимость производства на 30% . Кроме того мощность агрегатов выросла на 11%.

Испытания двигателей RS-25

Первые огневые испытания обновленного RS – 25 проводились 28 января – тогда он тоже проработал в течение 500 секунд (именно столько времени требуется для вывода SLS на орбиту). На последнем огневом испытании 6 апреля, операторы также установили двигатель RS-25 в подвес, впервые после монтажа задействовав новую систему векторного управления.



Обновленный опытный двигатель RS-25 №0528 на тестовом стенде A-1 / Фото NASA

NASA называет SLS самой мощной ракетой в мире. SLS полетит на Луну в рамках программы "Артемида", причем первый беспилотный запуск состоится в этом году. Следующие миссии уже планируются пилотируемыми. Испытания RS-25 в Космическом центре Джона Стенниса проводятся объединенной командой операторов космических служб NASA, Aerojet Rocketdyne и Syncom Space Services.