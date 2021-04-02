Совместно с Maxar Technologies и Busek NASA успешно завершили испытания подсистемы солнечного электрического ракетного двигателя мощностью 6 кВт, предназначенного для PPE. "Огневые" испытания финансировались Управлением космических технологий NASA, которое способствует развитию коммерческих космических возможностей, и включали в себя несколько запусков и остановок, а также другие сценарии полета, чтобы продемонстрировать готовность системы для доставки на лунную орбиту и длительной эксплуатации там.

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Это захватывающий первый шаг к тому, чтобы доказать, что двигательный модуль PPE будет соответствовать требованиям Gatewa. Эти двигатели будут иметь решающее значение для доставки первых элементов Gateway на лунную орбиту и помогут нам создать динамическую исследовательскую платформу в течение 15-летнего срока службы будущей станции,

– отметил менеджер по силовым и двигательным элементам исследовательского центра Гленна в NASA Майк Барретт.

Особенность солнечного электрического ракетного двигателя

Этот двигатель примерно на 30% мощнее, чем все, что ранее создавали Maxar или Busek. Несколько таких 6-киловаттных двигателей позже будут объединены с другими, еще более мощными, чтобы сформировать электрическую двигательную установку PPE совокупной мощностью 50 кВт. В целом PPE станет самой мощной из когда-либо запущенных в космос систем на базе электрических ракетных двигателей – она позволит маневрировать вокруг Луны и активно исследовать лунную поверхность.

О солнечном электрическом ракетном двигателе: смотрите видео

Что за станция Gateway

Gateway – важная часть новой американской лунной программы "Артемида". Это лунный орбитальный аванпост, призванный обеспечить жизненно важную поддержку для устойчивого и долгосрочного исследования естественного спутника Земли людьми и роботами. Основополагающие компоненты Gateway – PPE и блок для жилья и логистики (Habitation and Logistics Outpost) – будут связаны друг с другом на Земле перед запуском с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy.