Мини-спутник формата CubeSat 6U имеет размеры 10х20х30 см и весит около 14 кг. В рамках эксперимента BioSentinel спутники пролетят мимо Луны и выйдут на орбиту вокруг Солнца. Это один из 13 мини-спутников CubeSat, которые будут запущены в 2021 году на борту "Артемиды I" – первой миссии новой лунной программы США.

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Подробнее о биологическом эксперименте BioSentinel в далеком космосе

Эксперимент BioSentinel продлится шесть месяцев и будет изучать длительное воздействие радиации дальнего космоса на репарацию ДНК живого организма – дрожжей, которые почкуются. BioSentinel будет тестировать новую технологию с помощью модуля BioSensor – своего рода "живого детектора излучения". В основе BioSensor лежат микрофлюидные карты, в которых содержатся дрожжевые клетки. Когда клетки активизируются в космосе, они будут чувствовать и реагировать на повреждения, вызванные космической радиацией.

Ниже на фото – одна из микрофлюидних карт BioSentinel, которая будет использоваться для измерения влияния радиации на дрожжевые клетки, расположенные в крошечных отсеках с жидкостью. Микрофлюидная система представляет собой краситель, который обеспечивает считывание активности дрожжевых клеток, изменяя цвет от синего до розового.

Поскольку человеческие и дрожжевые клетки имеют много схожих биологических механизмов, в том числе для восстановления поврежденной ДНК, эксперименты BioSentinel могут помочь лучше понять радиационные риски при длительном пребывании человека в дальнем космосе.

На следующем фото член команды BioSentinel работает над составлением полезной нагрузки BioSensor, подключая тепловые и оптические блоки к микрофлюидным картам. Во время экспериментов BioSentinel эти компоненты будут нагревать карты вместе с дрожжевыми клетками и измерять рост и активность в ответ на повреждение космической радиацией.