В NASA выбрали дату финальных огневых испытаний первой ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS) - намечены на 17 января. Если системы отработают нормально, ракета отправится для снаряжения в беспилотный полет к Луне с аппаратом Orion.

Эта миссия запланирована на конец 2021 года, который станет первым решительным шагом для повторной высадки человека на Луну, сообщает 24 канал.

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Испытания SLS

В прошлом году тестовые проверки SLS в рамках "зеленого прогона" проходили очень и очень неровно, что срывало сроки испытаний и, в конечном итоге, грозило срывом сроков миссии "Артемида" для полета человека на Луну. Финальный восьмой тест "зеленого прогона" в виде огневого испытания всех четырех двигателей первой ступени SLS должен был состояться еще прошлой осенью, но его пришлось отложить для устранения ряда проблем с системами ракеты.

Испытательный стенд NASA в центре им. Джона Стенниса

Предыдущий седьмой тест – так называемая "мокрая генеральная репетиция", когда баки ракеты полностью заполняются криогенным топливом, тоже не завершился на 100% успешно. Заправку пришлось прервать незадолго до окончания теста и устранять неисправность. Теперь, если верить источникам, системы должны работать штатно.

В ходе огневых испытаний во второй половине января двигатели SLS будет работать практически в полную силу до восьми минут, что эквивалентно выводу на орбиту полезной нагрузки в виде второй ступени и космического аппарата Orion. Второе место, кстати, скоро начнет строить компания Boeing, но это уже другая история.