Почему перенесли запуск ракеты

Как сообщает 24 канал, стартовать ракета должна была примерно в 21:17 по Киеву – именно тогда открывается окно, позволяющее запустить ракету. Во время заправки ракеты гидрогеном и оксигеном специалисты обнаружили сначала одну утечку, затем еще несколько. Они пытались устранить источник и даже локализовали причину, однако полностью решить проблему, очевидно, не удалось.

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В конце концов, в NASA сообщили об отмене запуска. Это означает, что инженерам нужно больше времени на устранение неисправностей. Остается надеяться, что они успеют все починить до следующей ожидаемой даты старта.

Когда перенесли старт

Первоначально NASA имело две резервные даты для старта – 2 и 5 сентября. Вторая попытка в конце концов была перенесена на 3 число, так что в следующий раз стартовать в направлении Луны, вероятно, попытаются 5 сентября.

Миссия к Луне

NASA стремится как можно быстрее вернуться к проведению миссии Artemis 1, ведь сроки и так отодвинулись дальше некуда.

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Artemis 1 является первой миссией программы NASA Artemis, целью которой является установление активного присутствия человека на Луне и вокруг него до конца 2020-х годов. Это также первый полет новой огромной ракеты NASA Space Launch System (SLS), которая отправит корабль Orion без экипажа в долгое путешествие на лунную орбиту и обратно.