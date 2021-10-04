Жидкостнотопливные ракетные двигатели RS-25 ранее использовались как маршевые двигатели космического шаттла. Они используют жидкий водород как топливо и жидкий кислород как окислитель. RS-25 хорошо себя зарекомендовали, поэтому их выбрали для использования и на ракете Space Launch System, где на первой ступени будет установлено четыре таких двигателя. 30 сентября RS-25 протестовали в Космическом центре Стенниса. Испытания завершились успешно.

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Тестирование двигателя RS-25: смотрите видео

Подготовка к возвращению на Луну

Двигатель RS-25 № 0528 был установлен на исследовательском стенде №1 в Центре Стенниса.

Всего было проведено 7 испытаний. Как и в предыдущий раз, работа двигателя продолжалась более 8 минут – 500 секунд. Такое время двигатель должен работать и во время реального запуска.

Протестированные компоненты включали напечатанный на 3D-принтере гидроаккумулятор для гашения колебаний, которые могут вызвать нестабильность полета, и основную камеру сгорания, изготовленную с использованием технологии соединения горячего изостатического давления.

Полученные результаты помогут NASA лучше оценить все возможные переменные во время реального полета.

Символично, что маршевые двигатели RS-25 для полета на Луну разрабатывает компания Aerojet Rocketdyne, ведь именно она разработала и маршевый двигатель F-1 первой ступени ракеты "Сатурн-5" для миссий "Аполлон". Правда, тогда компания называлась Rocketdyn.