В NASA сообщили о расширении научных программ двух важных миссий по изучению планет Солнечной системы. Речь о проектах Juno и InSight по исследованию Юпитера и Марса соответственно.

Аппарат Juno был запущен еще в августе 2011 года, а газового гиганта он достиг в июле 2016 года. Эксплуатировать аппарат планировалось до июля 2021 года, однако в NASA решили продлить миссию.

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Новые сроки миссий и задачи

Теперь научная программа Juno продлится до сентября 2025 года или до выходу зонда из строя – в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. Причем автоматической станции предстоит заниматься изучением не только самого Юпитера, но и его крупнейших спутников – Ио, Европы и Ганимеда. Предполагается, что Juno сможет сделать пролеты мимо этих спутников, собрав самую важную научную информацию.

Продолжительность миссии аппарата Juno продолжили до 2025 года

Что касается проекта InSight, то эта посадочная станция отправилась к Марсу в мае 2018 года и добралась до своей цели в ноябре того же года. Важно отметить, что InSight – это стационарный аппарат, не способный перемещаться по поверхности Красной планеты.



InSight будет изучать поверхность Марса в течение не менее двух лет

Согласно новым планам, миссия InSight продлена на два года – до декабря 2022 года. Аппарат предназначен для изучения внутренней структуры и процессов, протекающих в толще марсианского грунта. Комплекс научного оборудования включает сейсмометр и зонд для измерения теплового потока под поверхностью планеты.