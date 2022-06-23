Победные заявки на эту уникальную возможность пришли от Lockheed Martin, Westinghouse и IX (совместное предприятие Intuitive Machines и X-Energy). Каждая из компаний будет работать с несколькими партнерами для разработки своих систем. Это будут "начальные концепции" только в рамках выполнения этого конкретного контракта без гарантий, что именно их проект попадет на Луну.
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Детали проекта
- Ожидается, что разработка концепций займет около года. На это каждый из участников получит от NASA по 5 миллионов долларов.
- В результате компактный реактор на спутнике Земли будет производить электроэнергию для поддержки будущей лунной базы в рамках программы Artemis, направленной на возвращение человека на Луну и продолжение научных исследований. Однако в перспективе наработки могут быть применены и на Марсе. В NASA говорят, что разработка этих ранних проектов поможет заложить основу для обеспечения продолжительного присутствия человека в других мирах.
- Относительно небольшие и легкие по сравнению с другими системами питания, системы ядерного деления надежны и могут обеспечить непрерывное питание независимо от местоположения, доступного солнечного света и других природных условий окружающей среды.
- Ожидается, что технические характеристики позволят ядерной электростанции работать не менее десяти лет.
- В проекте также задействовано Министерство энергетики США, а управляет всем процессом разработки Исследовательский центр Гленна в Кливленде.
Проект Fission Surface Power – это вполне достижимый первый шаг к освоению Соединенными Штатами ядерной энергетики на Луне. Я с нетерпением жду, чего добьется каждая из этих команд,
– сказал директор Национальной лаборатории Айдахо Джон Вагнер.
NASA также отмечает, что работа, выполненная по данному контракту, может иметь и другие будущие применения на Земле или двигателях для космических аппаратов дальнего действия, которые можно будет применять для исследования дальнего космоса.
Работающий реактор надеются получить уже к концу десятилетия, то есть не позднее 2030 года.