Вернуть почву с Титана: NASA профинансирует миссию к спутнику Сатурна

Вернуть почву с другого космического тела – задача сложная и необходимая. Исследуя другие космические тела, мы лучше понимаем, как развивалась Солнечная система и чем процессы на космических телах отличаются от процессов на Земле.

Человечеству удалось привезти грунт только с Луны и двух астероидов. Грунт с астероида Бенну мы все еще ждем. В будущем планируются миссии на астероиды и кометы с целью забора образцов. ESA и NASA в 2026 году хотят вернуть образцы марсианского грунта на Землю. Но команда из Исследовательского центра NASA имени Джона Гленна пошла дальше и планирует миссию на спутник Сатурна Титан.

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Титан / Фото NASA

Что известно о планах исследования Титана

Возвращение образцов почвы со спутника Сатурна – это не плановая миссия, а только проект. В NASA решили выделить грант на обработку этого концепта по программе NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Проект называется A Titan Sample Return Using In-Situ Propellants.

NIAC – это один из способов, с помощью которого агентство продвигает "дикие" идеи, которые требуют десятилетия или больше разработки, но могут в конечном итоге привести к революционным инновациям, которые способствуют новым и захватывающим миссиям,

– сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий агентства.

Томас добавил, что космические миссии настоящего тоже когда-то считались "дикими".

По состоянию на конец мая 2021 года на Титан запланирована только одна миссия – Dragonfly. Старт должен состояться в 2027 году. На спутник "властелина колец" будет доставлен вертолет.

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Так будет происходить посадка и начало исследования / Иллюстрация Dragonfly

Почему выбрали Титан

Титан – это одно из самых интересных тел Солнечной системы. Он единственный спутник в нашей системе, который имеет плотную атмосферу. Состоит она в основном из азота и метана. Ее плотность достигает 1,5 атмосферы.

Титан – единственное, кроме Земли, тело в Солнечной системе на поверхности которого есть жидкость. И не просто жидкость, а целые озера и реки. Только состоят они не из воды, а преимущественно из метана и этана. Ученые считают, что под поверхностью планетоида может находиться океан, состоящий из смеси воды, солей и аммиака.

Все это делает Титан очень привлекательной целью для исследований.

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Поверхность Титана с высоты нескольких километров / Фото NASA

Что собой будет представлять миссия

Поскольку миссия не утверждена, а находится на стадии концепта, то и деталей мало.

Учитывая плотную атмосферу спутника, спуск на поверхность будет проще, чем на Марсе – достаточно будет парашютов, а реактивная система посадки не понадобится.

Аппарат не будет слишком большим, ведь будет действовать ограничение по массе. Это не позволит взять с собой достаточно топлива, чтобы взлететь с поверхности Титана после забора образцов.

Поэтому планируется, что топливо он получит прямо на спутнике. Один из компонентов, метан, не нужно будет искать – теоретически, достаточно будет помпы, которую опустят в "воду".

Со вторым компонентом топлива, окислителем, ситуация сложнее. Ведь в роли окислителя выступает жидкий кислород. Его можно будет получить из почвенного водяного льда, который растопит ядерный реактор на борту станции.

Однако это все лишь концепт и в дальнейшем планы, скорее всего, изменятся.