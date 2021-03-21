В NASA проводят и координируют работы по созданию интернета на Луне, что станет первым шагом к интернету в Солнечной системе. Это будет совсем отличная от земной схема связи, поскольку данные придется передавать с задержкой и с быстро двигающихся объектов. Кроме того, связь с космическими объектами будет подвергаться всевозможным препятствиям, что наложит свои требования на протоколы и стандарты.

Как считают в NASA, между земным интернетом и лунным нельзя ставить знак равенства. Нам сразу следует думать о LunaNet. В основе месячной сети связи необходимо использовать протоколы устойчивых к сбоям сетей (DTN).

Интересно NASA успешно провело огневые испытания ракеты SLS для лунной миссии "Артемида-1"

В NASA начали работать над элементами DTN в 1998 году как над проектом "Межпланетного интернета". Позже этот проект был преобразован в программу по созданию объединенной сети Солнечной системы (SSI) с DTN в ее основе.

Особенности работы межпланетного интернета

Буферизация сообщений в такой системе потребует обработки и хранения на месте, чтобы не гонять на космические дистанции много ненужной информации. Подобные системы будут строиться на базе технологий пограничных (периферийных) вычислений, которые уже реализуются на Земле. Также в будущей сети LunaNet значительную роль будут играть релейные станции по ретрансляции сигнала. Например, без спутников ретрансляции невозможно поддерживать связь с обратной стороной Луны. Но в случае с LunaNet релейной станцией может стать отдельный узел связи и даже терминал.

При чем тут Nokia

Первым проектом по испытанию на Луне связи по типу сотовой станет реализация разработки Nokia. В прошлом году Nokia заключила с NASA контракт на сумму 14,1 миллионов долларов. В компании разработали базовую станцию ​​для размещения на лунном спускаемом аппарате и терминал для лунохода.

Сейчас прототипы оборудования проходят испытания в горах Испании. Компания оценивает затухание, отражение, поглощение и мощность сигнала в условиях, близких к лунному ландшафту. Оборудование будет опробовано на луноходе сначала на дальности до 300 метров, а затем до нескольких километров.