NASA приостановило контракт SpaceX из-за судебного иска Blue Origin

Государственное американское агентство NASA приняло решение приостановить работы SpaceX над лунным посадочным модулем, проводимые в соответствии с контрактом на 2,9 миллиарда долларов. Он был заключен с компанией Илона Маска и возможность его выполнения оказалась под вопросом после того, как его конкурент и владелец компании Blue Origin Джефф Безос подал иск в суд на NASA.

Напомним, что незадолго после того, как Счетная палата правительства США отклонила протест Blue Origin и поддержала решение NASA, компания Джеффа Безоса подала иск в суд на NASA.

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Суть претензий Blue Origin

В исковом заявлении, поданном в Суд по федеральным претензиям США Blue Origin сообщает, что "пытается устранить недостатки в процессе закупок проекта Human Landing System, который реализует NASA".

Основанная создателем Amazon Джеффом Безосом компания, заявила, что по-прежнему убеждена в существовании "фундаментальных проблем" с решением NASA и в том, что Счетная палата не способна разрешить спор из-за "ограниченной юрисдикции".

Судья вынес решение о проведении слушаний 14 октября, а NASA заявило, что прекращает работы SpaceX до 1 ноября текущего года. По данным агентства, в обмен на решение о временной приостановке работ все стороны договорились об ускоренном судопроизводстве – процесс должен завершиться 1 ноября. Представители NASA работают с Министерством юстиции для рассмотрения деталей процесса и рассчитывают на своевременное решение вопроса.

Реакция SpaceX

Если раньше компания SpaceX не реагировала на выпады со стороны конкурента, за исключением отшучивания Маскау твиттере, то на этот раз SpaceX вмешалась в процесс, чтобы "убедиться, что суд имеет полную и точную картину фактов и обстоятельств, касающихся протеста, включая существенный вред, который будет нанесен SpaceX, если суд окажет помощь Blue Origin".

Коротко о проекте Human Landing System

В рамках проекта, NASA рассматривала предложения разработчиков, готовых создать корабль для высадки на Луне в рамках программы Artemis – впервые с 1972 года. По данным NASA, программа не только позволит США сохранить глобальное лидерство в освоении космоса, но и обеспечит научные исследования, а также создание рабочих мест с высокой оплатой труда и тестовую площадку для подготовки отправки астронавтов на Марс.

В апреле NASA заключила контракт со SpaceX на строительство соответствующего космического аппарата уже в 2024 году.