В NASA предусматривают перерыв в высадках на поверхность Луны

После программы "Аполлон", человечество надолго застряло на околоземной орбите, отдав дальний космос автоматическим аппаратам. Но скоро это должно измениться, ведь "Артемида" вернет нас на Луну.

Последний раз нога человека ступала на поверхность нашего единственного естественного спутника в конце 1972 году во время миссии Apollo-17. Время, когда состоится новая высадка все ближе – в 2025 или в 2026 году астронавты миссии Artemis-3 впервые за более чем полвека окажутся на поверхности Луны.

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Вероятно, так будет выглядеть высадка на поверхность Луны / Фото Space News

Грядущие высадки на Луне

Как будто перерыва между миссиями Apollo-17 и Artemis-3 мало, в NASA сообщают, что после первой высадки по программе "Артемида" пройдет около двух лет, прежде чем произойдет следующий спуск на поверхность спутника. Такая ситуация возникла потому, что миссия Artemis-4 будет ориентирована не на саму Луну, а на лунную космическую станцию Gateway.

Как сообщают в NASA, миссия Artemis-4 будет иметь целью установление на лунной космической станции International Habitation Module (I-HAB) – это жилой модуль, который разрабатывает и построит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Агентством аэрокосмических исследований Японии.

Также сообщается, что еще одной причиной отказа в высадке на поверхность Луны в пределах Artemis-4 стало недостаточное финансирование. Проще говоря, SpaceX получила средства только на разработку и построение посадочного космического корабля и один его полет во время миссии Artemis-3. Дальнейшие миссии с высадками на поверхности спутника будут оплачиваться через отдельную программу Lunar Exploration Transportation Services (LETS). Ее цель – выбрать одну или несколько компаний, которые смогут обеспечивать посадочные услуги. Пока есть только SpaceX.

Вполне вероятно, что следующая после Artemis-3 миссия с посадкой будет осуществляться прямо с лунной космической станции, которая будет использована как база. После завершения работ на спутнике, астронавты вернутся на станцию.