Последний раз нога человека ступала на поверхность нашего единственного естественного спутника в конце 1972 году во время миссии Apollo-17. Время, когда состоится новая высадка все ближе – в 2025 или в 2026 году астронавты миссии Artemis-3 впервые за более чем полвека окажутся на поверхности Луны.

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Вероятно, так будет выглядеть высадка на поверхность Луны / Фото Space News

Грядущие высадки на Луне

Как будто перерыва между миссиями Apollo-17 и Artemis-3 мало, в NASA сообщают, что после первой высадки по программе "Артемида" пройдет около двух лет, прежде чем произойдет следующий спуск на поверхность спутника. Такая ситуация возникла потому, что миссия Artemis-4 будет ориентирована не на саму Луну, а на лунную космическую станцию Gateway.

Как сообщают в NASA, миссия Artemis-4 будет иметь целью установление на лунной космической станции International Habitation Module (I-HAB) – это жилой модуль, который разрабатывает и построит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Агентством аэрокосмических исследований Японии.

Также сообщается, что еще одной причиной отказа в высадке на поверхность Луны в пределах Artemis-4 стало недостаточное финансирование. Проще говоря, SpaceX получила средства только на разработку и построение посадочного космического корабля и один его полет во время миссии Artemis-3. Дальнейшие миссии с высадками на поверхности спутника будут оплачиваться через отдельную программу Lunar Exploration Transportation Services (LETS). Ее цель – выбрать одну или несколько компаний, которые смогут обеспечивать посадочные услуги. Пока есть только SpaceX.

Вполне вероятно, что следующая после Artemis-3 миссия с посадкой будет осуществляться прямо с лунной космической станции, которая будет использована как база. После завершения работ на спутнике, астронавты вернутся на станцию.