В NASA показали несколько концепций миссий малых спутников, задачей которых будет изучение эволюции галактик, исследование экзопланет и поиск гамма-лучей от слияния нейтронных звезд.

Концепции сателлитов разработаны в рамках новой программы NASA Pioneers. Всего их четыре – Aspera, Pandora, StarBurst и PUEO.

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Что известно о спутниках

Aspera – малый спутник, который будет изучать эволюцию галактик. Он будет исследовать горячий газ в межгалактической среде в ультрафиолетовом спектре. Как отмечают в NASA, межгалактическая среда – главный компонент Вселенной, плохо поддающийся измерениям; Aspera восполнит этот пробел.

Pandora будет изучать 20 звезд и их 39 экзопланет в видимом и инфракрасном свете. Цель этого проекта – понять, как изменения звездного света влияют на экзопланеты. В дальнейшем это поможет в поисках пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы.

StarBurst займется поиском гамма-лучей от слияния нейтронных звезд. В процессе таких слияний образуется большинство тяжелых металлов, таких как золото и платина. Слияние звезд регистрируются, в том числе обсерваториями на Земле, однако StarBurst сможет находить их чаще – до 10 в год.

PUEO запустят на воздушном шаре из Антарктиды. Он будет искать сигналы от нейтрино сверхвысоких энергий. Эти частицы, поясняют в NASA, содержат ключи к разгадке таких астрофизических процессов, как появление черных дыр и слияние нейтронных звезд.

Начало исследований

Пока все эти проекты существуют только в виде концепций, и нет гарантии, что они будут реализованы. Программа Pioneers создана для того, чтобы помочь молодым исследователям проводить эксперименты до тех пор, пока стоимость миссии не превышает 20 миллионов долларов.

Как поясняют в NASA, низкая цена частично обеспечивается процветающей индустрией малых спутников, что позволяет исследователям покупать готовые космические аппараты. Кроме того, исследователи могут использовать телескопы, разработанные другими государственными учреждениями, а не начинать с нуля.

Сама программа является экспериментальной для агентства. NASA еще никогда не разрабатывала миссий по таким низким ценам и с такими жесткими ограничениями. Некоторые из концепций при дальнейшем изучении могут потребовать большего бюджета, а это значит, что в конечном итоге они не будут одобрены для полета по программе.