Команда ракеты Space Launch System проанализировала данные огневых испытаний, которые прошли 16 января в Космическом центре Стэнниса. Результаты проверки показали, что оборудование ракеты находится в отличном состоянии. Повторные испытания, возможно, состоятся в феврале.

Какова причина остановки работы двигателей SLS

Краткий анализ испытаний NASA опубликовали на собственном сайте. В агентстве отмечают, что команда SLS определила, что остановка двигателей на 67 секунде после запуска была вызвана "намеренно консервативными параметрами, установленными для обеспечения безопасности основной ступени.

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Испытание было автоматически остановлено из-за выхода гидравлического давления в механизме управления вектором тяги, который используется для стабилизации двигателей за допустимые пределы. На 64-й секунде испытания ракета начала выполнять запрограммированную последовательность действий по стабилизации двигателей, как если бы она находилась в полете, поясняют в агентстве.

Вскоре после этого давление упало ниже допустимого предела. По заявлению агентства, этот предел давления был более строгим, чем необходимо при этом запуске, и был установлен для защиты от возможных повреждений на испытательном стенде.

Что случилось с четвертым двигателем SLS

Отказ основного компонента в четвертом двигателе – это вторая проблема, которая, похоже, также оказалась незначительной. В NASA объясняют, что отказал резервный датчик двигателя. Это означает, что замена двигателя, скорее всего, не потребуется.

Наконец, "вспышка", которую наблюдали при проведении испытаний, тоже не обеспокоила команду SLS. Визуальный осмотр термозащитных чехлов двигателей показал небольшое обгорание, но это, как указывают в агентстве, ожидаемо. Нет никаких признаков пожара, утечки или другой проблемы.

Когда НАСА проведет следующие испытания SLS

В опубликованном анализе NASA не обсуждается точная дата проведения повторных испытаний. В агентстве надеялись, что 16 января двигатели проработают не менее 250 секунд, что позволило бы получить полный набор данных о производительности основной ступени. Несмотря на то, что испытания завершились через четверть запланированного времени, NASA заявляет, что из 23 целей тестирования 15 были выполнены со 100% данных. Инженеры сейчас изучают информацию более подробно.

Что будет с миссией "Артемида 1"

Пока трудно оценить, что это значит для запуска миссии "Артемида 1". До этой задержки в графике оставалось не так много времени: запуск, запланированный до конца года, предполагал точное прохождение испытаний по расписанию. Теперь, судя по всему, NASA потеряет еще как минимум месяц.