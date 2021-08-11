Детали миссии Dragonfly

Главная цель миссии NASA Dragonfly – поиск признаков химического возникновения живых организмов. Это одна из теорий возникновения жизни на Земле, когда из набора неорганических и органических химических элементов под воздействием экстремальных условий среды появились сложные органические молекулы и эволюционно развились до уровня живых организмов.

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Из того, что известно науке, Титан для таких процессов подходит лучше других небесных тел в Солнечной системе, но жизнь на нем, если она и существует, может основываться не на воде, а на метане или на какой-то другой химии.

Дрон NASA "Стрекоза" – что известно

Атмосферный дрон "Стрекоза" – старший и больший брат марсианского Ingenuity – будет высажен на экваторе Титана в зоне образования дюн. Ожидается, что в этом месте можно будет взять пробы органических отложений для поиска признаков прошлой или нынешней жизни.

Спутник Сатурна Титан в некотором роде напоминает Землю. У него плотная, хотя и метановая, атмосфера, идут дожди (тоже метановые) и есть погода, а континенты окружены морями и океанами и исписаны реками с озерами. Для поиска углеродистой и другой органики есть где разгуляться, а данные благодаря "Стрекозе" обещают политься рекой.

Дрон Dragonfly будет перемещаться по Титану прыжками-перелетами. В этом смысле его трудно назвать атмосферным. Каждая следующая локация будет выбираться по результатам новых данных, собирать которые дрон будет в течение одного полного дня на Титане (около 16 земных суток).



Рендер дрона "Стрекоза" (Dragonfly) / Фото NASA

В итоге "Стрекоза" направится в ударный кратер Селк диаметром 90 километров, где на поверхности ученые рассчитывают найти признаки смешивания воды с органическими веществами.

Кстати, ESA и NASA в 2026 году хотят вернуть образцы марсианского грунта на Землю. И команда из Исследовательского центра NASA имени Джона Гленна пошла дальше и планирует миссию к спутнику Сатурна Титану. Проект имеет наименование A Titan Sample Return Using In-Situ Propellants.

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