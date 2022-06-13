NASA потеряло два спутника в результате неудачного запуска ракеты Astra: что произошло

Неудачный запуск ракеты Astra привел к потере двух метеорологических спутников NASA. Предполагалось, что они помогут отслеживать тропические штормы и погоду, однако миссия сорвалась из-за сбоя.

Запуск был частью миссии NASA по отправке шести спутников в космос. Аппараты CubeSats – это недорогие спутники, часто создаваемые исследователями в колледжах и университетах.

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Что произошло с ракетой

Ракета-носитель Astra 0010 (LV0010) успешно стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 1:43 вечера по восточному времени.

Приблизительно через 10 минут полета произошел отказ разгонного блока.

Причиной называют преждевременное отключение двигателя второй ступени.

Смотрите полную двухчасовую запись трансляции запуска ракеты Astra: видео

Компания опубликовала короткий твит, в котором не сообщила никаких подробностей.

"У нас был номинальный полет первой ступени. Разгонный блок отключился раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку на орбиту. Мы поделились своим сожалением с НАСА и командой полезной нагрузки. Более подробная информация будет предоставлена после того, как мы завершим полный анализ данных. "

Томас Зурбухен, заместитель администратора научного отдела NASA, признал неудачный запуск в Твиттере, но говорит, что даже такой случай дает прекрасные возможности для новых научных и пусковых возможностей.

Непонятно, будет ли NASA запускать оставшиеся спутники также с Astra, или теперь выберет другую компанию. Также неясно, когда или будут ли вообще заменены два утраченных спутника.

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Astra впервые сотрудничает с NASA. До сих пор у компании было только два успешных орбитальных запуска из семи попыток. В первый раз Astra вышла на орбиту в ноябре прошедшего года. Тогда она удачно вывела спутники заказчика на орбиту. На другие запуски повлиял целый ряд проблем, начиная со сбоев в системах наведения и заканчивая отказом двигателя.