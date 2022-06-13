Запуск был частью миссии NASA по отправке шести спутников в космос. Аппараты CubeSats – это недорогие спутники, часто создаваемые исследователями в колледжах и университетах.
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Что произошло с ракетой
- Ракета-носитель Astra 0010 (LV0010) успешно стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 1:43 вечера по восточному времени.
- Приблизительно через 10 минут полета произошел отказ разгонного блока.
- Причиной называют преждевременное отключение двигателя второй ступени.
Смотрите полную двухчасовую запись трансляции запуска ракеты Astra: видео
Компания опубликовала короткий твит, в котором не сообщила никаких подробностей.
"У нас был номинальный полет первой ступени. Разгонный блок отключился раньше времени, и мы не доставили полезную нагрузку на орбиту. Мы поделились своим сожалением с НАСА и командой полезной нагрузки. Более подробная информация будет предоставлена после того, как мы завершим полный анализ данных. "
Томас Зурбухен, заместитель администратора научного отдела NASA, признал неудачный запуск в Твиттере, но говорит, что даже такой случай дает прекрасные возможности для новых научных и пусковых возможностей.
Непонятно, будет ли NASA запускать оставшиеся спутники также с Astra, или теперь выберет другую компанию. Также неясно, когда или будут ли вообще заменены два утраченных спутника.
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